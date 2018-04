Zahnbürstendiebe aktiv: Wer kennt die beiden Gangster?

(st/ots) Iserlohn 11.04.2018 | Am 28. Dezember 2017, gegen 13:12 Uhr, klauten zwei Unbekannte aus den Auslagen des dm Marktes an der Vinckestraße 2 fünf Zahnbürstenköpfe mit einem Gesamtwert von 70 Euro.

Modus Operandi: Einer der Täter nimmt die Bürstenköpfe aus dem Regal und entfernt die Sicherungen mithilfe einer aus einem anderen Regal entnommenen Schere. Dann versteckt er die Bürstenköpfe wiederum an anderer Stelle und hinterlässt die Schere und die Verpackung in anderen Regalen. Der Mittäter holt anschließend die versteckten Bürstenköpfe und steckt sie ein. Dann verlassen beide getrennt voneinander das Geschäft an der Vinckestraße. Hierbei wurden die beiden Männer fotografiert.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder 9199-6116) fragt nun: Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Täter machen oder hat die Tat beobachtete?

Fotos: Polizei