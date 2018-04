Viel Arbeit für die Feuerwehr Plettenberg

2 Brandeinsätze, 1 Brandmeldealarm und 2 Verkehrsunfälle

(st/ots) Plettenberg 09.04.2018 | Am Freitagabend kam es im OT-Böddinghausen am sogenannten „Lennekreuz“ zu einem Auffahrunfall zwischen einem Seat Ibiza und einem VW Lupo mit insgesamt 3 Verletzten. Um 18:43 Uhr rückten die Kräfte der Feuer-und Rettungswache mit einem Löschfahrzeug, dem Gerätewagen und einem Rettungswagen aus. Zu diesem Zeitpunkt waren parallel dazu ein weiterer Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug bei einem häuslichen Notfall im Einsatz. Da kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte ein weiterer Notfall gemeldet wurde, entsendete die Leitstelle in Lüdenscheid zwei weitere Rettungswagen aus Attendorn und Werdohl. Die drei zum Glück nur Leichtverletzten wurden mit zwei Rettungswagen ins Plettenberger Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und sicherte die Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Unfallursache ermittelt die Polizei.

Am frühen Samstagmorgen kam es im OT-Ohle am Eisenwerk zu einem Brand in einem Industriebetrieb. Die Feuerwehr wurde über die automatische Brandmeldeanlage um 02:06 Uhr alarmiert. Als die Einheiten der Feuerwache und der Löschgruppe Ohle eintrafen, hatte bereits die automatische Löschanlage in einem Walzgerüst ausgelöst. Alle Mitarbeiter hatten zuvor rechtzeitig die Halle verlassen. Noch während sich mehrere Atemschutztrupps ins Innere der Halle begaben, um ggf. Löscharbeiten durchzuführen, löste die Löschanlage ein weiteres mal aus. Durch das sauerstoffverdrängende Löschgas konnten die Flammen erstickt werden. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der B 236 im OT-Leinschede zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Eine 55-jährige Motorradfahrerin aus einer 3-köpfigen Motorradgruppe stürzte und blieb schwerverletzt auf dem Seitenstreifen liegen. Sie erlitt so schwere Rückenverletzungen, dass die Rettungskräfte der Feuerwehr einen Rettungshubschrauber anforderten. Die Feuerwehr sicherte die Landung des Rettungshubschraubers Christoph Westfalen aus Köln ab. Hierzu war die B 236 sowie die Zufahrt zur Allendorfer Straße komplett gesperrt. Nach medizinischer Versorgung durch den Plettenberger Notarzt und dem Arzt des Rettungshubschraubers, wurde die Frau in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

Am späten Samstagabend wurde durch Spaziergänger im OT-Eiringhausen in der Nähe der katholischen Kirche ein brennender Kotbeutelspender für Hunde gemeldet. Um 22.20 Uhr rückten die Kräfte der Feuerwache aus und löschten den Brand kurzerhand mit einer Kabelspritze ab. Größerer Sachschaden entstand hier nicht.

Auch die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage am Sonntagnachmittag um 14:14 Uhr sorgte für einen kurzen Einsatz der Wache und des dritten Löschzuges, da es sich hier um einen Fehlalarm handelte.