Porsche Macan geklaut und in Zaun gebrettert

In Lüdenscheid zu Fuß flüchtig

(st/ots) Lüdenscheid/Dortmund 09.04.2018 | Am heutigen Morgen, 09.04.2018, kurz nach 04:10 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei des Märkischen Kreises darüber Kenntnis, dass in Dortmund Mengede soeben ein schwarzer Porsche Macan entwendet worden sei. Auf Grund des Ortungssystems des Porsche konnte festgestellt werden, dass sich dieser vermutlich auf der A 45 in Richtung Frankfurt/Lüdenscheid befindet.

Der hinzugezogenen Lüdenscheider Polizei kam das gestohlene Fahrzeug um 04:24 Uhr an der Heedfelder Straße/Im Olpendahl entgegen. Die Polizei wendete und konnte im Bereich Hohe Steinert den verunfallten Porsche Macan rechts an einem Zaun feststellen. Der Fahrer flüchtete aus dem verunfallten Fahrzeug in Richtung des dortigen Waldgebietes und verschwand in der Dunkelheit.

Täterbeschreibung: Männlich, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover Die weitere Suche nach dem flüchtigen Fahrer mittels Hubschrauber verlief auch negativ. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.