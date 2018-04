PKW-Fahrer wird durch Sonne geblendet und übersieht Radfahrer

(st/ots) Finnentrop 19.04.2018 | Auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Ramscheid und Schöndelt kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein MTB – Fahrer kam gegen 18.40 Uhr aus einem Waldweg und beabsichtigte in Richtung Ramscheid abzubiegen. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Schöndelt und wollte nach links in den Waldweg abbiegen. Nach eigenen Angaben übersah er den Radfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne. Noch im Einmündungsbereich stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und prallte gegen die Windschutzscheibe. Durch die Kollision verletzte sich der 55-jährige leicht, Rettungskräfte brachten ihn in das Krankenhaus nach Altenhundem. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.