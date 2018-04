Nordhelle: Verbot für Motorräder wurde intensiv überwacht

(st/ots) Märkischer Kreis 09.04.2018 | Samstag, zwischen 10 und 16 Uhr, führten Polizeibeamte Zweiradkontrollen durch. Im Bereich der L707 (Nordhelle) wurde das Verbot für Motorräder überwacht. Im zweistündigen Überwachungszeitraum wurden erfreulicherweise keinerlei Verstöße festgestellt.

Anschließend wurden Zweiräder im Bereich der L539 kontrolliert. Primär wurde der jeweils vorherrschende technische Zustand der Motorräder betrachtet.

Im Zuge der vierstündigen Kontrolle wurden drei Abgasanlagen sichergestellt. Dieses geschah, weil die jeweiligen Endschalldämpfer in ihrem Geräuschverhalten manipuliert waren. In einem Fall wurde mit einem kalibrierten Messgerät ein Wert von 122 db gemessen. Das wiederum entspricht in etwa einem startenden Airbus. In zwei weiteren Fällen war die Betriebserlaubnis infolge der Änderungen erloschen.

Ferner mussten mangelhafte Bereifungen und schwerwiegendere Mängel, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigten, zur Anzeige gebracht werden. In einem Fall war die Betriebsbremse so gut wie ohne Funktion. In diesem Fall wurde eine Sicherheitsleistung von 300 Euro erhoben, weil es sich um einen ausländischen Fahrer handelte.

Die Kontrollen – insbesondere mit Schwerpunkt auf technische Änderungen – werden über den gesamten Zeitraum der Zweiradsaison fortgesetzt.