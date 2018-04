LKW-Unfall nach Ausweichmanöver

Plettenberger Feuerwehr bei Einsatz in Herscheid | Knapp 900 Liter drohten auszulaufen | Bergung des Sattelzuges kompliziert | L696 voll gesperrt

(st/ots) Herscheid/Plettenberg 16.04.2018 | Die Kräfte der Plettenberger Feuer-und Rettungswache wurden heute Morgen gegen 10:30 Uhr mit dem Stichwort „auslaufende Betriebsmittel“ nach LKW-Unfall alarmiert. Laut Aussage der Feuer- und Rettungsleitstelle war ein LKW in den Graben gerutscht und hatte dabei einen Telefonmasten beschädigt. Die Ortsangabe der Anrufer war jedoch sehr ungenau, weshalb man die Unfallstelle zunächst auf Plettenberger Stadtgebiet vermutete. Die genaue Erkundung der Einsatzkräfte ergab jedoch, dass sich die Unfallstelle auf Herscheider Gemeindegebiet auf der L696 zwischen Emmeszaun und Kiesbert befand, weshalb zunächst der Gemeindebrandinspektor der Feuerwehr Herscheid von den Plettenberger Kollegen über den laufenden Einsatz informiert wurde.

Ein vollbeladener LKW-Sattelzug war auf der engen Landesstraße von Herscheid kommend, nach einem Ausweichmanöver mit einem entgegenkommenden PKW, in die Bankette gerutscht und drohte eine Uferböschung herabzustürzen. Hierbei wurde der 1000 Liter fassende Dieseltank des Fahrzeuges offensichtlich beschädigt. Zunächst musste der LKW mit der Seilwinde eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuerwehr gesichert werden, um den Kraftstoffaustritt genauer zu diagnostizieren. Problem für die Einsatzkräfte war, dass sich der Auflieger und Zugmaschine in das Erdreich gebohrt hatten. Zudem war der Fahrzeugtank voll verkleidet. Mit Hilfe von Schaufeln und per akkubetriebenem kombinierten Rettungsschere-/Spreizgerät konnte der Tank schließlich freigelegt werden. Zunächst wurde der austretende Dieselkraftstoff mit Auffangwannen aufgefangen. Die Herscheider Feuerwehr mit den Einheiten Mitte und Neumühle sowie die untere Wasserbehörde wurden nachalarmiert. Mit Hilfe des auf dem Gerätewagen-Gefahrgut der Einheit Neumühle mitgeführten Auffangmaterialien konnten anschließend knapp 900 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt werden. Die Feuerwehr Herscheid hat nun die Sicherungsmaßnahmen übernommen und begleitet aktuell die ob des vollbeladenen Sattelzuges komplizierten Bergungsarbeiten. Mit Hilfe eines hinzugezogenen Bergungskrans eines Spezialunternehmens soll der havarierte Sattelzug nun geborgen werden. Die L696 zwischen Plettenberg und Herscheid bleibt weiterhin voll gesperrt.