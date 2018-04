Gravierende Verletzung – Täter schießt auf Katze

(st/ots) 03.04.2018 Drolshagen – Am Ostersonntag wurde in Schreibershof eine Katze von einem Unbekannten angeschossen. Das Tier verließ um 09:00 Uhr das Haus und kehrte gegen 11:00 Uhr zur Anschrift Oberm Brinke zurück. Später wurde eine gravierende Verletzung, offenbar verursacht durch ein Projektil, festgestellt und letztlich musste die Katze am Abend eingeschläfert werden. Bereits am 25. März war ein Kater der Familie angeschossen und schwer verletzt worden.

Die Tierhalter erstatteten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz und übergaben der Polizei als Beweismittel ein bei der tierärztlichen Notversorgung herausoperiertes Projektil. Es dürfte sich dabei um das Projektil einer Luftdruckwaffe handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Olpe (24-Stunden-Erreichbarkeit, Durchwahl 02761/ 92 69 – 2550) zu melden.

