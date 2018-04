Fahndung nach Einbrechern! Übeltäter bei Tatausführung fotografiert

Zur Identifizierung der Täter bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

(st/ots) Lennestadt-Saalhausen 09.04.2018 | Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 26.09.2017 in eine Hotelanlage in Lennestadt – Saalhausen ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Objekt ein. Sie entwendeten ein Sparschwein sowie eine Kellnergeldbörse. Der Gesamtschaden lag bei ca. 2500 Euro. Zwei Personen wurden in der Zeit zwischen 02.26 und 03.08 Uhr von einer Überwachungskamera fotografiert.

Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zu den auf den Fotos abgelichteten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder jede andere Polizeidienststelle.