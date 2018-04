Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem

(st/ots) Kirchhundem 23.04.2018 | Am vergangenen Samstag war die Löschgruppe Kirchhundem mit einem großen Personal- und Materialaufgebot an der Grundschule in Kirchhundem. Glücklicherweise war der Anlass kein Schadensereignis, sondern etwas Erfreuliches. An diesem Tag stellte sich die Feuerwehr Kirchhundem den Schulkindern vor. Auf dem Stundenplan stand nicht etwa Mathematik oder Deutsch, sondern „Wie setzte ich einen Notruf richtig ab“, „Wie verhalte mich im Brandfall“ und „Wie läuft so ein Einsatz bei der Feuerwehr ab“. Die Kameraden der Löschgruppe Kirchhundem stellten ebenfalls ihre Schutzausrüstung und ihre Fahrzeuge den sehr interessierten Schulkindern vor.

Die Jugendfeuerwehr beteiligte sich mit einer kleinen Übung an diesem Tag. Hierbei wurde den Kindern gezeigt was in einer Jugendfeuerwehr alles unternommen und ausgebildet wird. Hier durften dann auch die Schulkinder mal Handanlegen und mit der Kübelspritze das Löschen üben. Als besonderes Highlight gab es zum Abschluss eine Demonstration einer Fettexplosion. Hierbei wurde heißes, brennendes Fett mit Wasser gelöscht, was man im Ernstfall nie machen darf! Alle Anwesenden betrachteten die Demonstration aus sicherer Entfernung. Die Feuerwehr sowie die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, das Kollegium und die Schulleitung zeigten sich mit diesem außergewöhnlichen Samstagsunterricht sehr zufrieden.