Brand in Schnellimbiss: Polizei sucht zwei verdächtige Personen

(st/ots) Iserlohn 03.04.2018 | Am Freitag, gegen 3 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Schnellimbiss an der Dortmunder Straße. Das Feuer brach im Bereich der Herrentoilette aus. Die Wände und die Einrichtung wurden fast vollständig verrußt (Foto). Nach erster Schätzung entstand etwa vierstelliger Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Nur wenige Minuten vor dem Vorfall wurden zwei verdächtige Personen gesehen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Kurz nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, stiegen sie an der angrenzenden Tankstelle in ein Taxi und fuhren davon. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Erste Person: Männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Statur, olivgrüne Jacke, olivgrüne Hose, Vollbart, blutige Hände, Pflaster an den Händen.

Zweite Person: Männlich, etwa 170 cm groß, etwa 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, kein Bart, stämmige Statur, schwarze Kappe, helle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.