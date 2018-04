Blitzschlag führt zu Wohnhausbrand

(st/ots) Wenden 11.04.2018 | Am Dienstagabend führte vermutlich ein Blitzschlag zu einem Brand in Hünsborn. Gegen 20.00 Uhr hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Liboristraße einen Knall gehört. Anschließend bemerkten sie Holzteile im Garten und eine Rauchentwicklung aus dem Hausanbau. Die sofort alarmierte Feuerwehr aus den umliegenden Orten konnte den Brand löschen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Hausbewohnerin erlitt einen leichten Schock, ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Ein Fremdverschulden schließt die Kriminalpolizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus.