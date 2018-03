Zwei Fußgänger bei Kollision mit PKW schwer verletzt

(st/ots) Iserlohn 23.03.2018 | Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Karl-Arnold-Straße. Gegen 21.22 Uhr überquerten zwei Iserlohner (74 und 78) einen dortigen Fußgängerüberweg. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Hemeraner mit seinem Taxi die Straße in Richtung Grüne. Am Überweg kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß zwischen dem Taxi und den Männern. Beide wurden hierdurch schwer verletzt und zur stationären Behandlung Kliniken in Iserlohn und Hagen zugeführt. Am PKW entstanden etwa 2.000 Euro Sachschaden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.