Wohnungsdurchsuchung: Polizei stellt Tresore und Laptop sicher

Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

(wS/ots) Iserlohn 12.03.2018 | Die Polizei in Iserlohn staunte bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag, 01.03.2018, in der Wohnung am Hohler Weg nicht schlecht. Fand sie doch drei Tresore (zwei fast identisch) und ein Acer Aspire Laptop.

Die dort festgenommene Person macht keine Angaben zur Herkunft dieser sichergestellten Sachen. Auch der Hersteller der Standtresore – die Firma Hartmann- konnte keinen Hinweis auf den Besitzer machen. Bis heute ist es der Polizei nicht gelungen, den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder 9199-6116) fragt nun: Wer kann Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern machen und/oder mitteilen, aus welcher Straftat die sichergestellten Gegenstände stammen.

Fotos: Polizei