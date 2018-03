Vorfahrtsmissachtung führt zu Überschlag

(st/ots) Drolshagen 26.03.2018 | Am Sonntag gegen 14.40 Uhr ereignete sich auf der Kölner Straße in Wegeringhausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach vorläufigen Erkenntnissen fuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW in Richtung Bergneustadt. Ein 21-Jähriger, der von Bleche kommend nach links auf die B 55 in Richtung Drolshagen abbiegen wollte, übersah den VW. Im Einmündungsbereich kam es dadurch zu einer seitlichen Kollision. Durch den Aufprall überschlug sich der VW und kam auf der Gegenfahrbahn wieder zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.