Sexueller Übergriff auf 14-jährige Joggerin

Polizei fahndet nach männlicher Person mit südländischem Aussehen

(st/ots) Olsberg 20.03.2018 | Am Montagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr auf dem Ruhtalradweg zwischen Olsberg und Assinghausen zu einem Übergriff auf eine 14-jährige Joggerin.

In der Nähe Tatörtlichkeit befinden sich ein unbeschrankter Bahnübergang der zu einer Fußgängerbrücke über die Ruhr führt und das Zentrum Holz. Die 14-Jährige aus Olsberg wurde von einem Mann von hinten angegangen. Der Mann griff der Joggerin an die Brust und in die Hose. Die 14-Jährige konnte nach kurzer Zeit flüchten. Sie beschreibt den Mann als circa 17 Jahre alt. Etwa 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen, kurze schwarze lockige Haare, blaue Softshelljacke, dunkle Jeans und dunkelblaue Sneaker.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Polizeihubschrauber, blieben erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.