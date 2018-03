Schwer verletzt! Forstarbeiter von Baum getroffen

(st/ots) Plettenberg 08.03.2018 | Zu einem Forstnotfall in einem Waldgebiet in Nähe von Plettenberg-Almecke rückte die Plettenberger Feuerwehr am heutigen Donnerstag gegen 12:15 Uhr aus. Ein Forstarbeiter war bei Baumfällarbeiten in einem Steilhang von einem Baum getroffen und von diesem zunächst eingeklemmt worden. Mit dem Stichwort „eingeklemmte Person“ rückten die Einheiten von Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte und dem Rüstzug aus Ohle zur Unfallstelle aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr inmitten eines Waldstückes ungefähr 50 Meter abseits eines Waldweges in Nähe Almecke, musste der zwischenzeitlich von seinen Kollegen befreite Arbeiter zunächst notärztlich versorgt werden. Per auf der Drehleiter mitgeführten sogenannten Schleifkorbtrage, wurde der Verunfallte von den Einsatzkräften aus dem Steilhang gerettet und zum Rettungswagen verbracht. Anschließend wurde er mit Verdacht auf Schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen dem Klinikum in Lüdenscheid zugeführt. Zur genauen Unfallursache kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.