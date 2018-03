Mit Smart auf stehenden Mercedes geprallt

(st/ots) Finnentrop 15.03.2018 | Am Mittwoch gegen 12.25 Uhr ereignete sich in der Hollenbocker Straße in Heggen ein Verkehrsunfall. Eine Mercedes – Fahrerin fuhr zunächst in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts auf ihr Grundstück abzubiegen. Dieses übersah eine 31-Jährige aus Attendorn mit ihrem Smart und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Mercedes auf. Durch die Kollision drehte sich der Mercedes um 180 Grad und stieß an einen Zaun auf dem Grundstück der Geschädigten. Sie klagte über Nackenschmerzen und wurde von Rettungskräften betreut. An beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.