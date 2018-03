Ladungssicherung falsch verstanden

(st/ots) Olpe 29.03.2018 | Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, hielten Beamte des Verkehrsdienstes Olpe einen Fahrzeugführer mit seinem PKW und Anhänger in der Bruchstraße an. Das Gespann war den Polizisten aufgefallen, weil der hintere rechte Reifen an der Tandemachse des Anhängers fehlte und die Ladung offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Betroffene gab an, auf dem Rückweg nach Dillenburg zu sein. Auf der A 45 sei ihm kurz vor der Anschlussstelle Olpe der Reifen am Anhänger geplatzt. Er sei nun auf der Suche nach einem Reifenhändler. Bezüglich der nicht ordnungsgemäßen Ladungssicherung auf dem Anhänger fehlte dem Mann jegliches Unrechtsbewusstsein. Nach seinem Dafürhalten könnten keine Gegenstände von dem Anhänger fallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Bußgeldbescheid wird ihm in den nächsten Wochen zugehen.