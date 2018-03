Junge Fahrerin überschlägt sich mit ihrem PKW

(st/ots) Olpe 23.03.2018 | Auf der Verbindungstraße zwischen Kruberg in Richtung Rother Stein kam es am Donnerstag gegen 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Bei schneebedeckter Straße kam eine 19-Jährige aus Kirchhundem in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte sie eine Leitplanke, drehte und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach in der Böschung der Gegenfahrbahn liegen. Die junge Frau konnte unverletzt aus dem Fahrzeug klettern, sie wurde trotzdem vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von über 6000 Euro und es musste abgeschleppt werden.