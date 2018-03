Fahndung nach südosteuropäisch aussehenden Einbrechern

(st/ots) Brilon 08.03.2018 | Am 20. Oktobers 2017 brachen zwei Männer in ein Haus an der Bahnhofstraße in Brilon ein. Die Männer entwendeten Schmuck, Bargeld, Elektroartikel und Parfum. Während der Tat konnte das Duo mit einer Überwachungskamera gefilmt werden. Die Bilder sind per Beschluss durch das Amtsgericht Arnsberg zur Öffentlichkeitsfahndung freigeben.

Beide Männer haben ein südosteuropäisches Aussehen und sind etwa 30 Jahre alt. Zur Tatzeit hatte ein Täte kurze Haare mit einem hohen Stirnansatz. Er war mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet. Der andere Einbrecher trug einen Kinn- und Schnauzbart (Henriquatre).

Wer erkennt die Männer? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Täter führen?

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos: Polizei