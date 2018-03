Fahndung! Mutmaßlicher EC-Karten-Dieb gesucht

(st/ots) Meinerzhagen 22.03.2018 | Am Vormittag des 25. September 2017 wurde einem 71-Jährigen aus Marienheide in einem Supermarkt „Am Bücking“ unentdeckt die Geldbörse entwendet. Anschließend versuchte ein unbekannter Täter mit der ebenfalls erbeuteten EC-Karte Bargeld an einem Automaten abzuheben. Hierbei wurde er videografiert. Das dabei entstandene Bildmaterial gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Fotos: Polizei