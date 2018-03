Erhebliche Mängel! Schrottsammler-Duo stillgelegt

(st/ots) Lüdenscheid 21.03.2018 | Heute überprüften Polizeibeamte des Verkehrsdienstes im südlichen Stadtgebiet ein „Schrottsammler-Duo“, mit ihren in Bulgarien zugelassenen Sprintern.

An beiden LKW waren bereits äußerlich starke Gebrauchsspuren und Rost erkennbar. Im Verlauf einer intensiveren, technischen Überprüfung stellte sich heraus, dass an beiden Fahrzeugen die Lenkung und die Bremsscheiben erheblich beschädigt und verschlissen waren. Ein technischer Gutachter bestätigte die verkehrsgefährdenden Mängel und den verkehrsunsicheren Zustand. Für das „Schrottsammler-Duo“ war die Fahrt beendet und sowohl die Fahrer, als auch die LKW-Halter bekommen in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid in dreistelliger Höhe zugesandt.