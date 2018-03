Drei Kinder aus Jugendeinrichtung vermisst! Polizei bittet um Hinweise

(st/ots) Schmallenberg/Siegen/Essen 02.03.2018 | Seit Donnerstagabend werden drei Kinder aus einer Jugendeinrichtung in Schmallenberg-Dorlar vermisst. Die drei Jungs im Alter von 11 und 12 Jahren wurden zuletzt gegen 19.30 Uhr in der Wohngruppe an der Straße „Twismecke“ gesehen. Bei der Suche nach den Kindern wurden auch ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund eingesetzt. Bislang sind die Kinder noch nicht gefunden. Die Suchmaßnahmen dauern aktuell an.

Personenbeschreibung:

Enrico: 12 Jahre, 1,57 Meter, normale Statur, dunkelblonde Haare

Odur: 12 Jahre, 1,57 Meter, kräftige Statur, dunkelblonde Haare

Jordan: 11 Jahre, 1,45 Meter, normale Statur, dunkle Haare. Über die Bekleidung ist lediglich bekannt, dass die Kinder dunkle Jogginghosen und dunkle Jacken tragen.

Die Kinder kommen ursprünglich aus Essen und Erndtebrück. Möglicherweise beabsichtigt das Trio eine der Heimatstädte aufzusuchen. Wer kann Angaben zu den vermissten Kindern machen? Wem ist das Trio aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974 – 90 200 entgegen.

Fotos: Polizei

