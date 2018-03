Dieb gefasst – Eigentümer eines Fahrrades gesucht

(st/ots) Lennestadt 15.03.2018 | Am 28.01.2018 gegen 02.00 Uhr kam es Meggen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-Jährigen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem Geschädigten ein Fahrrad fest, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Nach Zeugenangaben hatte der 27-Jährige ihnen gegenüber angegeben, das Rad kurz zuvor im Bereich der Diskothek Big Ben entwendet zu haben. Bis heute wurde keine Anzeige wegen Diebstahl erstattet.

Die Polizei bittet daher bei der Suche nach dem Besitzer des Rades um Mithilfe. Hinweise an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.