Brandstiftung! Radlader in Brand gesetzt

(wS/ots) Kirchhundem 19.03.2018 | Am Freitag gegen 04.00 Uhr brannte im Waldgebiet In der Trift, oberhalb von Rahrbach, ein Radlader. Dieser stand auf dem Gelände des dort entstehenden Windparks. Mitarbeiter hatten gesehen, dass das Fahrzeug in Flammen stand und löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten stellten im Bereich des Brandortes einen erheblichen Kraftstoffgeruch fest. Sie bemerkten außerdem eine kleine Pfütze aus Benzin oder Diesel in der Nähe des Fahrzeuges. Da weder der Tank noch der Motor Feuer gefangen hatte, ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Der am frühen Morgen hinzugezogene Brandermittler der Polizei Olpe bestätigte den Verdacht. Er stellte fest, dass Brandbeschleuniger auf den Bagger aufgetragen wurde. Hinweise auf mögliche Täter liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.