Brand in Sauna durch blitzschnelles Eingreifen der Feuerwehr gelöscht

(st/ots) Plettenberg 29.03.2018 | Großes Glück im Unglück hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hölderlinstraße heute Mittag. Als plötzlich Rauch aus dem Keller aufstieg, informierten sie unverzüglich über den Feuerwehrnotruf die Leitstelle des Märkischen Kreises in Lüdenscheid. Zu dieser Zeit befanden sich das Löschfahrzeug und ein Gerätewagen der Feuer- und Rettungswache zufällig direkt in der Einmündung zur Hölderlinstraße, da diese wenige Minuten vorher zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall in den Brachtweg gerufen wurden, aber bis dato noch keine Einsatzstelle ausfindig machen konnten.

Die Leitstelle alarmierte um 12:18 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Kellerbrand“ die Einheiten Feuerwache mit Führungsdienst, Stadtmitte und Landemert. Nach wenigen Metern erreichten die ersten Fahrzeuge die Einsatzstelle. Ein Atemschutztrupp ging mit einem Löschrohr in den verrauchten Keller vor. Dort stellte man fest, dass abgestellte Gegenstände auf einem Saunaofen in Brand geraten waren. Diese wurden unverzüglich ins Freie gebracht und somit war die Gefahr auch schon gebannt. Die Sauna wurde bereits seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt und diente als Abstellraum. Vermutlich wurde der Saunaofen aus Versehen eingeschaltet. „Wäre die Feuerwehr nicht so schnell vor Ort gewesen, wäre ein durchaus größerer Schaden entstanden, denn in der Sauna befand sich reichlich brennbares Material“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Kellerräume entraucht. Noch während die Schlauchleitung zurückgebaut wurde, fuhr der Gerätewagen zu dem gemeldeten Verkehrsunfall. Dieser befand sich allerdings nicht wie zunächst gemeldet auf dem Brachtweg, sondern in der Brachtstraße in Höhe des im Bau befindlichen Parkhauses. Dort waren zwei PKW zusammengestoßen und wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigte die Fahrbahn. Bereits am frühen Morgen um 08:01 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwache in den OT- Eschen gerufen. Dort war auf dem Brockhauser Weg bei einem Müllentsorgungsfahrzeug ein Hydraulikschlauch geplatzt. Größere Mengen Hydrauliköl wurden mittels Bindemittel aufgenommen. Die Kehrmaschine des städtischen Bauhofes reinigte im Anschluss die Fahrbahn.