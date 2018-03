Bagger auf Osterfeuerplatz in Brand gesetzt

(st/ots) Kirchhundem 23.03.2018 | Auf dem Osterfeuerplatz in Heitmicke kam es am Donnerstag zu einer Brandstiftung. Unbekannte Täter zündeten Holzlatten und Teile von Koniferen an, die sie zuvor unter den Gelenkausleger eines unterhalb der Heitmicker Brücke abgestellten Baggers gelegt hatten. Die von Zeugen verständigte Feuerwehr aus Kirchhundem konnte durch ihren schnellen Einsatz einen größeren Schaden verhindern. Durch die Flammen wurden der Gelenkausleger, sowie die Elektrik in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden steht zurzeit noch nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor.