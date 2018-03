Autofahrer erleidet während der Fahrt einen Herzinfarkt

(st/ots) Finnentrop 20.03.2018 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 23.00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Heggen und Attendorn. Ein 47-Jähriger erlitt nach ersten Angaben während der Fahrt einen Herzinfarkt. Auf Höhe des Industrieparkes Wiethfeld steuerte er seinen Hyundai an den Fahrbahnrand. Als sich von hinten ein 63-Jähriger aus Meinerzhagen mit seinem Audi näherte, fuhr der 47-Jährige wieder vom Fahrbahnrand an. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge und kamen an der gegenüberliegenden Schutzplanke zum Stehen. Rettungskräfte brachten die beiden Insassen in das Krankenhaus nach Attendorn. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 8000 Euro.