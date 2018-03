Tresor gefunden! Polizei sucht Eigentümer

(st/ots) Olsberg 28.02.2018 | Am 25.12.2017 wurde ein verwitterter Tresor im Bereich Olsberg, an der L 743 Höhe Silbersee, gefunden. Es handelt sich um einen grauen, massiven Tresor, welcher mit Schrauben und Dübeln an einer Wand oder auf dem Boden befestigt war. Der Tresor verfügt über einen Einwurfschlitz und ist im Inneren durch ein Blech eingeteilt. Die Tresortür ist verfügt über zwei massive Schließbolzen und einem versenktem Schloss. Die Maße sind 40x 30x 40cm. Im Tresor lagen zwei Kellner-Geldbörsen in schwarz mit dem Emblem von Coca-Cola. Die Portemonnaies und der Tresor sind stark verwittert, so dass von einer längeren Liegezeit auszugehen ist.

Bisher konnte der Tresor keiner Straftat zugeordnet werden.

Wer kann Hinweise zu dem Tresor geben?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.