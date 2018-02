(st/ots) Winterberg 19.02.2018 | Die Polizei im Hochsauerlandkreis sucht mindestens zwei Einbrecher, welche am 14. Februar 2017, Am Südhang in Winterberg, mehrere Uhren erbeutet haben. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und durchsuchten das gesamte Haus. Durch eine Überwachungskamera konnten zwei Täter gefilmt werden.

Wer kann Angaben zu den Personen machen?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Fotos: Polizei