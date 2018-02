Ladendiebin vergisst ihre Geldbörse

(st/ots) 15.02.2018 Attendorn | Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr löste in einem Schuhgeschäft in Attendorn ein Warensicherungssystem aus. Daraufhin sprach eine Mitarbeiterin eine Kundin an, die gerade das Geschäft verlassen wollte. Der Aufforderung die Tasche zu entleeren kam sie nicht nach. Stattdessen warf sie die Tasche auf den Boden und flüchtete. In der Tasche befanden sich Schuhe im Wert von ca. 60.- Euro und Ausweisdokumente einer 26-jährigen Frau aus Attendorn.

Von den eingesetzten Polizeibeamten aufgesucht und mit dem Geschehen konfrontiert, konnte sie sich ihr Verhalten nicht erklären.

Die Papiere händigten die Polizisten wieder aus und fertigten eine Anzeige.