In Swimmingpool gefallen: Polizeibeamte retten Reh

(st/ots) Werdohl 13.02.2018 | Polizeieinsatz gestern Abend, um 23.45 Uhr an der Borgheller Straße. Ein Bewohner hatte ein Reh bemerkt, dass in einen Swimmingpool gefallen war. Offensichtlich konnte sich das Reh nicht aus eigener Kraft befreien. Gemeinsam gelang es das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der zuständige Jäger wurde informiert. Dem Reh geht es den Umständen entsprechend gut. Der Mitteiler nahm sich in Absprache mit dem Jäger des Tieres an und will nun für dessen schnelle Genesung sorgen.