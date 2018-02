Fahndung! Ladendiebe von Überwachungskamera fotografiert

(st/ots) Lennestadt 28.02.2018 | Bislang unbekannte Täter entwendeten am 12.6.17 und am 06.10.17 in einem Möbelhaus in Elspe insgesamt zwei hochwertige Messerblöcke. Dabei wurden sie in beiden Fällen von einer Überwachungskamera aufgenommen. Beide Täter sprachen mit Akzent deutsch und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei fragt: Wer erkennt die Männer auf den Fotos? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos: Polizei