Fahndung nach Tankstellenüberfall! Räuber kommt mit Motorroller

(st/ots) Iserlohn 10.01.2018 | An Heiligabend, gegen 16:06 Uhr, betrat ein mit Motorradhelm und Sturmhaube maskierter männlicher Einzeltäter den Verkaufsraum der Totaltankstelle am Kalthofer Feld- Er hielt der anwesenden Angestellten eine Pistole vor und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Sie händigte ihm das verlangte Bargeld aus. Der Täter flüchtete mit einem Motorroller in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 175 cm – 180 cm, schwarzer Helm mit silbernen Applikationen, schwarze Motorradjacke, blaue Handschuhe, blaue Jeans, grau/weiße Turnschuhe, Bauchtasche, fuhr einen Motorroller

Es liegen nun Fotos vor, die den Täter bei der Tatausführung zeigen und per Beschluss durch das zuständige Amtsgericht zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind.

Wer kann Hinweise geben, die bei der Identifizierung des Täters helfen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-6318 oder 9199-0 entgegen.

Fotos: Polizei