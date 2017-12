VIDEO: Unbekannter schießt auf Polizisten

(st/ots) Wenden-Gerlingen 07.12.2017 | Update | Am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, beabsichtigten zwei Beamte der Olper Polizei an der Koblenzer Straße in Gerlingen eine offensichtlich männliche Person zu kontrollieren. Diese war den Polizisten aufgefallen, weil sie sich in der Nähe eines Altkleidercontainers verdächtig verhielt. Bei der Annäherung zog der Mann eine Waffe und schoss mehrfach in Richtung der Gesichter der Beamten. Er flüchtete anschließend in die Professor-Eugen-Straße und von dort über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Richtung eines Radweges. Trotz sofort eingesetzter Unterstützungskräfte konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.

Beitrag & Kamera: Kay-Helge Hercher

In den Einsatz eingebunden wurde ein Hubschrauber sowie Diensthunde. Die flüchtende Person wird von den Beamten folgendermaßen beschrieben: – Ca. 40- 45 Jahre alt – ca. 190 cm groß – osteuropäisch wirkend – schlank und kräftig – schwarze Strickmütze – verwaschene dunkle Regenjacke – schwarze Handschuhe. Die betroffenen Polizisten erlitten Reizungen der Atemwege, vermutlich war die gegen die Beamten gerichtete Pistole eine Gaswaffe. Nach derzeitigem Stand besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters dauern an.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 027619269-0 um sachdienliche Hinweise.

(st/khh) Wenden-Gerlingen 07.12.2017 | Am Mittwochabend war die Polizei in und um Gerlingen im Großeinsatz.

Nach ersten Angaben wollte eine Polizeistreife eine verdächtige Person kontrollieren, die mit einem Fahrrad in Gerlingen unterwegs war. Der Verdächtige entzog sich der Kontrolle, floh und zog im Weglaufen eine Schreckschuss- bzw. Reizgaspistole und schoss in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, auch ein Polizeihubschrauber und Diensthundeführer waren im Einsatz, gelang dem Täter die Flucht.

Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Fotos: Kay-Helge Hercher / sauerlandticker.de