Starker Schneefall zwingt Intensivhubschrauber zur Zwischenlandung am Olper Feuerwehrhaus

(st/ots) Olpe 14.12.2017 | Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr befand sich ein Intensivhubschrauber (ITH) mit medizinischer Ausstattung und Personal auf dem Flug vom Herzzentrum Bad Oeynhausen nach Limburg an der Lahn. Aufgrund des starken Schneefalls war im Bereich Olpe ein Weiterflug nicht möglich, so dass der Hubschrauber am Feuerwehrhaus in Olpe landete. Der Weitertransport der medizinischen Ausstattung sowie des Personals nach Limburg an der Lahn wurde durch die Feuerwehr Olpe mit Sonderrechten sichergestellt, so dass trotz der Witterung eine schnellstmögliche Versorgung des auf das Team wartenden Patienten sichergestellt werden konnte.

Da aufgrund der am gestrigen Nachmittag nach wie vor widrigen Wetterbedingungen ein Weiterflug des ITH nach wie vor nicht möglich war, wurde der Pilot und der Notfallsanitäter und HEMS-Crew Member für die Nacht im Feuerwehrhaus Olpe untergebracht und versorgt. Aufgrund der veränderten Wetterlage am heutigen Morgen, konnte ein Rückflug zur Basis in Marl erfolgen, nach dem der Hubschrauber vom Schnee befreit war.

Fotos: Feuerwehr