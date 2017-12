Schwerer Verkehrsunfall! Eine Person und ein Hund wurden verletzt

(st/ots) Plettenberg 06.12.2017 | Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurden Rettungskräfte von Polizei und Plettenberger Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Lennestraße gerufen. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem fahrenden und einem auf dem Seitenstreifen geparkten PKW gekommen.

Durch den Aufprall der Fahrzeuge wurde der stehende PKW fast 15 Meter herumgeschleudert, bevor beide Fahrzeuge völlig demoliert zum Stehen kamen. Eine Person wurde verletzt und musste per Rettungswagen dem Plettenberger Krankenhaus zugeführt werden. Auch ein Hund, welcher in einer Transportbox im stehenden PKW saß, wurde verletzt und umgehend von dessen Besitzerin zu einem Veterinär gebracht. Glück im Unglück für die Insassin des stehenden PKW, welche sich noch für Umzugsvorbereitungen in einem benachbarten Wohnhaus befand, diese kam mit einem gehörigen Schrecken davon. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchtete die Unfallstelle mit Scheinwerfern umfangreich aus.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme der Polizei wurde die Drehleiter nachgefordert, um Lichtbildaufnahmen von oben auf die gesamte Unfallstelle zur Rekonstruktion des Unfallherganges machen zu können. Fast drei Stunden musste die Bundesstraße 236 zwischen Werdohl und Plettenberg für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Rückstaus. Zum Unfallhergang und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Fotos: Feuerwehr