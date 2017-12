PKW überschlägt sich mitten in Plettenberg

(wS/ots) Plettenberg 08.12.2017 | Zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße rückten am gestrigen Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr aus. Etwa in Höhe eines dortigen Autohauses war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in einer dem Autohaus gegenüberliegenden Böschung mit einer betonierten Kanaleinfassung kollidiert. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und kam schwer beschädigt auf dem Dach liegend zum Stehen.

Während Feuerwehr und Polizei zunächst die Unfallstelle sicherten, wurde der Fahrer rettungsdienstlich versorgt und mit dem Verdacht auf eher leichtere Verletzungen per Rettungswagen dem Plettenberger Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und unterstützte bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie bei der Unfallaufnahme durch die Polizei. Zum genauen Unfallhergang sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Fotos: Feuerwehr