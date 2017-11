Wer kennt den Mann? Dieb einer Geldbörse in Bankfiliale fotografiert

Polizei bittet Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung des Täters.

(st/ots) Attendorn 02.11.2017 | Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am 27.09.2017 im Attendorner Allee-Center aus einer in einem Geschäft abgelegten Handtasche eine Geldbörse. Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte erfolgten noch am gleichen Tag Geldabhebungen an der Hauptstelle der Sparkasse Olpe in Höhe von 1000.- Euro. Dabei wurde der Täter am Automaten sowie beim Verlassen des Geldinstitutes fotografiert.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Mann auf dem Foto?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter Telefon 02761/9269-6200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos: Polizei