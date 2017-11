Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität

(st/ots) Meinerzhagen 07.11.2017 | Am gestrigen Mittag , 06.11.2017, gelang den Rauschgiftermittlern der Polizei im Bereich Meinerzhagen Grotmicke ein Fahndungserfolg. Nach Hinweisen der Bevölkerung auf eine mögliche Rauschgiftplantage flüchtete bei Eintreffen der Ermittler eine männliche Person in das betreffende Haus und verschloss die Tür. Die Polizei verschaffte sich Zutritt und konnte einen 38 Jahre alten Litauer antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser gab an, lediglich Renovierungsarbeiten durchzuführen. Im Gebäude wurden nicht unerhebliche Mengen an Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren wurde eine Plantage mit professioneller Absauganlage vorgefunden. Die Ermittlungen dauern an. Durch den Haftrichter wurde Haftbefehl gegen den Litauer erlassen.

Fotos: Polizei