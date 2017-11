Scheune in Flammen! Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

(st/ots) Brilon 03.11.2017 | In Thülen brannte am Freitagmorgen gegen 01.00 Uhr eine Scheune in der Bruchhausenstraße. Die Flammen zerstörten die Scheune und das Inventar komplett. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund zweier weiterer Brände in der Ortschaft Thülen in den letzten Monaten kann die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Bränden derzeit nicht ausschließen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Mit ersten Ermittlungsergebnissen wird im Laufe der nächsten Woche gerechnet.