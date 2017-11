Raub auf Schuhgeschäft: Ermittlungen zum Fluchtfahrzeug

(st/ots) Iserlohn 21.11.2017 | Am Montag, 13.11.2017, gegen 15:30 Uhr, betraten zwei Männer ein Schuhgeschäft an der Scherlingstraße/ Ecke Ahornstraße. Die Täter gingen auf den Thekenbereich zu und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Der 86 jährige Geschädigte händigte das Geld an die beiden mit Helmen bekleideten Männer aus und diese verließen das Geschäft und flüchteten mit einem dunklen, lauten Krad in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde bei dem Raubüberfall glücklicherweise nicht verletzt.

Beide Personen waren bei der Tat mit einem Helm maskiert. Ein Helm weiß, ein Helm schwarz.

Die Personen konnte er wie folgt beschreiben:

– Männlich

– Gesprochene Worte in akzentfreiem deutsch

– 1. Person: klein und korpulent, Fahrer des Fahrzeuges, bekleidet mit einer Bomberjacke

– 2. Person: ca. 1,80 m groß, führte einen hellen Stoffbeutel mit sich

Bei dem von den Tätern benutzten Motorrad soll es sich um eine Ducati wie hier abgebildet handeln. Wer kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-5122 oder 9199-0 entgegen.