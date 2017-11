Fahndung nach Raub auf Autowaschanlage! Mitarbeiter wurde niedergeschlagen

(st/ots) Lüdenscheid 08.11.2017 | Am 07.11.2017, gegen 19:50 Uhr, wurde der Mitarbeiter einer Waschanlage in der Altenaerstraße von einem bislang unbekannten Täter im Büro niedergeschlagen. Anschließend flüchtete der Täter mit den Tageseinnahmen aus der Kasse. Der Geschädigte wurde leicht im Gesicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen ergibt sich neben zwei Fotos folgende Täterbeschreibung:

– Männlich

– sportlich (sprang auf dem Weg zum Tatort eine 2 m hohe Mauer hinunter)

– ca. 170 cm – 175 cm groß

– gezupfte Augenbrauen

– grün/blaue Augen,

– trug eine schwarze Maske mit einem Sehschlitz

– dunkle Jogginghose mit Emblem an der Tasche und hellen Streifen an der Seite

– dunkle Jacke, heller Pullover darunter

– Nike Turnschuhe mit heller Sohle

Sachdienliche Hinweise zum Täter, der im Anschluss an die Tat in Richtung Innenstadt flüchtete, nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen unter 02351-9099-0.

Fotos: Polizei