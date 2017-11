VIDEO: Familientragödie fordert zwei Tote

(st/ots) Finnentrop 27.10.2017 | Am gestrigen Tag meldete sich der im Ruhrgebiet wohnhafte Sohn eines in Rönkhausen lebenden Ehepaares um 10:51 Uhr telefonisch bei der Leitstelle der Polizei in Olpe und erklärte, er habe soeben eine Suizidankündigung seines Vaters per SMS bekommen. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge aus der Nachbarschaft bei der Polizei und teilte mit, sein Nachbar habe sich offenbar erschossen. Die zur Anschrift entsandten Einsatzkräfte fanden kurz darauf in der Wohnung in der Kapellenstraße den 73-jährigen Wohnungsinhaber und seine 60-jährige Ehefrau mit Schussverletzungen auf, der bei dem Einsatzhintergrund mit angeforderte Notarzt stellte den Tod beider Personen fest (wir berichteten in einer Erstmeldung).

Beitrag & Kamera: Kay-Helge Hercher

Neben den Leichen wurde eine Langwaffe aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die für den Bereich Olpe zuständige Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und wird von der Kreispolizeibehörde Olpe unterstützt. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Ehemann zunächst seine Ehefrau und anschließend sich selbst erschossen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Fotos: Andreas Trojak