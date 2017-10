Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw fordert drei Schwerverletzte

(st/ots) Iserlohn 17.10.2017 | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der Landhauser Straße in Iserlohn. Zwischen einem LKW und einem PKW kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt.

Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Iserlohn lag der Beifahrer des LKW hinter einer Leitplanke, der LKW Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und der Fahrer des PKW war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst übernahm sofort die Versorgung der verletzten Personen. Der eingeklemmte Fahrer des PKW wurde durch die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. Die verletzten Personen aus dem LKW kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, der Fahrer des PKW wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lünen geflogen.

Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durch die Polizei war die Landhauser Straße im Berufsverkehr mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr sowie drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge. Für die Feuerwehr war der Einsatz um 09:00 Uhr beendet.