Fahndung! Diebe in Elektrofachmarkt aktiv

Polizei bitte Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach den Tätern

(st/ots) Olpe 18.10.2017 | In der Zeit zwischen dem 25.- und dem 30.04.2017 kam es in einem Elektronikfachmarkt in Olpe zu insgesamt drei Diebstählen. Drei bislang unbekannte Männer betraten das Geschäft in wechselnder Besetzung. Sie entwendeten zwei Digitalkameras sowie drei hochwertige Kopfhörer und steckten die Gegenstände in mitgeführte Umhängetaschen. Das Diebesgut hatte einen Verkaufswert von ca. 700.- Euro. Eine Überwachungskamera zeichnete Bilder der Verdächtigen auf.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Fotos? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 027619269 – 6200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos: Polizei