Wintersport im Herbst: Nordische Kombinierer in der Luft und auf der Rolle

Beim WARSTEINER Alpencup in Winterberg kämpft der Nachwuchs um Punkte

(st/red) Winterberg 12.09.2017 | Bis zur Hochsaison in der Wintersport-Arena Sauerland geht noch einige Zeit ins Land, doch einen Vorgeschmack gibt’s bereits vom 22. bis 24. September beim WARSTEINER Alpencup. Wenn junge Nordische Kombinierer in Winterberg um wertvolle Wertungspunkte kämpfen, geht das Publikum voll mit. „Zieeeehhh“ feuern die Zuschauer die Athleten auf der St.-Georg-Schanze an und motivieren sie beim Skirollerlauf durch die City mit „Hopp, hopp, hopp“ zu Höchstleistungen.

Nachwuchs-Sportler aus mindestens fünf Alpenländern messen ihr Können bei den vom Deutschen Skiverband veranstalteten und vom Skiklub Winterberg ausgerichteten Wettkämpfen. Wintersport-Fans der Region haben Gelegenheit, die Stars von morgen in Action zu erleben. Und die jungen Athleten lassen sich von so viel Anteilnahme nur zu gern beflügeln.

Das Wettkampf-Wochenende startet am Freitag mit freiem Training und Streckenbesichtigung. Am Samstag folgen ab 9 Uhr Trainingssprünge auf der Mattenschanze. Zaungäste haben dann die Chance, den jungen „Adlern“ zuzuschauen. Ernst wird es für die jungen Talente am Samstagnachmittag, denn der Wertungsdurchgang auf der St..-Georg-Schanze entscheidet über die Startfolge beim Skirollerlauf. Anpfiff fürs Einzelrennen durch die Innenstadt ist um 18.30 Uhr vor der Sparkasse Hochsauerland. Über die längere Distanz müssen die Athleten gut taktieren und ihre Kraft einteilen.

Von den Rufen des Publikums angespornt, drehen die Sportler in zügigem Tempo sechs Runden – vorbei an hunderten Zuschauern. Besonders laut dürfte der Beifall für Lokalmatador Justin Moczarski vom Skiklub Winterberg ausfallen, der seinen Sieg vom Vorjahr unbedingt wiederholen möchte. Auch Lenard Kersting wird aller Voraussicht nach für den SK an den Start gehen und hofft auf viele Zuschauer.

Ab 9 Uhr am Sonntag ist erneut Skispringen angesagt, am Mittag gefolgt vom City-Lauf. Bei vier Runden Sprint geben die Sportler dann richtig Vollgas. Die Siegerehrung findet an beiden Tagen vor der Sparkasse Hochsauerland statt: großer Jubel, wenn schließlich die Sieger der Nordischen Kombination feststehen.

News veröffentlicht der Skiclub Winterberg über seine App. Info beim Skiklub Winterberg unter www.sk-winterberg.de oder bei der Tourist-Information Winterberg unter 02981/92500, info@winterberg.de oder www.winterberg.de.

Fotos: Tourist-Information Winterberg