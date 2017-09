Rettungshubschraubereinsatz nach Sturz von LKW

(st/ots) Iserlohn 15.09.2017 | Am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, stürzte ein LKW Fahrer aus noch ungeklärten Gründen von der Ladefläche seines Lastkraftwagens im Gewerbegebiet „Zur Helle“. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass der Notarzt zum Transport in eine entsprechende Fachklinik einen Rettungshubschrauber anforderte. Die Besatzung von Christoph 8 aus Lünen übernahm nach der weiteren Versorgung im Rettungswagen den 22-jährigen Patienten und transportierte ihn in ein Krankenhaus nach Lünen. Der Lande- und Startbereich des Rettungshubschraubers wurde durch Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Polizei abgesichert. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Kriminalpolizei.