(st/ots) Sundern 30.09.2017 | Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Handydieb. Am Montag, den 10. Juli 2017, kam es in der Hauptstraße in Sundern gegen 16.30 Uhr zu einem Diebstahl. Der Tatverdächtige wurde durch die Überwachungskameras aufgenommen.

Wer kennt die Person auf dem Foto? Wer kann Hinweise über die Identität des Mannes geben?

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933/90200.