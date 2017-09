Genau mein Fall! Gut ausgestattet in die neue Saison

(st/ots) Plettenberg/Werdohl 14.09.2017 | Rechtzeitig zum Saisonstart konnten sich die B-Jugend-Handballerinnen der HSV Plettenberg-Werdohl über neue Hoodies freuen.

Einstellungsberaterin Saskia Hippe überreichte die von der Personalwerbung der Polizei NRW zur Verfügung gestellten Hoodies mit dem Werbeslogan der Polizei Nordrhein-Westfalen am 13.09.2017 an das Team. Auf der Rückseite der Hoodies ist in großen Buchstaben der Werbeslogan der Polizei NRW „Genau mein Fall“ zu sehen während die Vorderseite das polizeiliche Landeswappen ziert. Da auch im Handballsport die für die polizeiliche Arbeit wichtigen Komponenten wie Teamfähigkeit, Ausdauer und Belastbarkeit gefordert werden, wundert es nicht, dass in den Reihen der Mädchen durchaus Interesse am Polizeiberuf besteht. „Für Wettkampf und Training bestens geeignet“, so dass einhellige Fazit der Spielerinnen, welche die neuen Hoodies ab sofort zu den Trainingseinheiten sowie den Heim- und Auswärtsspielen im Sauer- und Siegerland tragen werden. Bereits im Juni startete die Bewerbungsphase für das Duale Studium der Polizei NRW mit Studienbeginn zum 01.09.2018. Interessierte können sich noch bis Anfang Oktober über das Onlineportal der Polizei NRW bewerben.